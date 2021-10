Inscrições para contratação temporária na Secult vai até o dia 19 de outubro

Secretaria prorrogou as inscrições, que terminaram na quinta-feira, 14. São 13 vagas disponíveis para cargos de nível médio e superior.

A Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult) prorrogou até a próxima terça-feira (19) o período de inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 13 servidores, que deverão ocupar os cargos de nível médio e superior. A jornada de trabalho será de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais, em horário estabelecido de acordo com a necessidade da Secretaria.

A publicação do edital do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 aconteceu no dia 7 de agosto de 2021. Inicialmente o fim das inscrições ocorreria no dia 14 de outubro. As inscrições são feitas pelo site do Sipros.

As vagas serão para os cargos de Assistente Administrativo (nível médio), Técnico em Gestão Cultural (Arquiteto), Técnico em gestão de infraestrutura (Engenheiro Civil), Técnico em Gestão Pública (Contador), distribuídas em ampla concorrência, candidatos indígenas, negros e Pessoa com Deficiência (PCD).

Para todos os cargos, o certame será composto das seguintes das seguintes fases: Inscrição, de caráter habilitatório; Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório e Entrevista individual, com apresentação da documentação anexada no momento da inscrição, de caráter eliminatório e classificatório.

