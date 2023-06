Inscrições para escolinha de futebol do projeto Crescendo para o Bem encerram nesta segunda-feira, 5

O projeto de esporte, patrocinado pela Equatorial Pará, atenderá crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

Esta segunda-feira, 5, é o último dia para realizar a inscrição no projeto Crescendo para o Bem, que ofertará reforço escolar e aulas de futebol para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social de Belém, Santarém e Marabá. São 200 vagas para cada município. O cadastro pode ser feito no instagram da iniciativa, o @projetocrescendoparaobem. Além das inscrições virtuais, também é possível garantir vaga durante as visitas dos supervisores do projeto às escolas da rede pública de ensino. Vale ressaltar que podem se inscrever no projeto tanto meninos quanto meninas.

Em Belém, as atividades serão desenvolvidas no Instituto Bola Branca, na Ilha de Outeiro. Já em Marabá, a garotada vai participar das atividades no campo anexo ao ginásio Renato Veloso, na Praça da Folha. No núcleo do projeto em Santarém, a escolinha vai receber os alunos na SEMTRAS, no Aeroporto Velho. As aulas das escolinhas de futebol iniciam em 12 de junho, com turmas de terça-feira e quinta-feira (das 8h às 11h e das 15h às 18h) e, também, de quarta-feira e sexta-feira (das 8h às 11h e das 15h às 18h).

Essa iniciativa, que tem o patrocínio da Equatorial Pará, visa garantir a democratização do esporte para crianças e adolescentes de regiões periféricas das três cidades escolhidas nesta primeira edição do projeto, principalmente, porque a distribuidora de energia acredita no poder transformador do esporte na vida das pessoas.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, a inciativa, que une esporte e educação, trará um legado de impacto tanto para as regiões onde o trabalho vai ocorrer quanto para a vida dos próprios jovens.

“A Equatorial Pará acredita no poder transformador do esporte na vida das pessoas, por isso patrocina esta iniciativa, que será uma importante ferramenta de inclusão social, cidadania e lazer na vida dos jovens”, comenta Michelle.

Foto: Divulgação