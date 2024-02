Inscrições para Gastronomia do Amanhã em Altamira, projeto patrocinado pela Equatorial Pará, iniciam nesta terça-feira

Interessados devem se inscrever no link disponibilizado nas redes sociais do projeto.

Começam nesta terça-feira, 20 de fevereiro, as inscrições para o Gastronomia do Amanhã, projeto realizado pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA) e patrocinado pela Equatorial Pará via Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. O curso oferecerá 30 vagas no município e as inscrições podem ser feitas online por meio do link que consta na bio das redes sociais do projeto (@gastronomiadoamanha).

Baseado nos princípios da cultura alimentar amazônica, o projeto realizará oficinas teórico-práticas, durante uma semana, sobre cultura alimentar. No último dia, os alunos se apresentam em uma feira gastronômica aberta ao público, que também terá venda de comidas, programações culturais, música e dança regionais, potencializando a economia criativa e a cultura alimentar da região, bem como seu patrimônio imaterial.

A chef Verena Aquino, coordenadora técnica do projeto, fala sobre a experiência de ajudar as pessoas nesse processo de aprendizagem para enxergarem na gastronomia uma fonte de renda.

“Organizamos tudo para que os alunos se sintam seguros e motivados a continuarem a cozinhar após o término do curso. A linguagem e as aulas são adequadas dentro do que os participantes encontram no dia a dia. Ao término das aulas, já tivemos casos de alunos que montaram seus próprios restaurantes e hoje possuem renda própria”, conclui.

Para João Pedro Gomes, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, projetos como esse fomentam o empreendedorismo na região.

“Nosso maior objetivo é levar possibilidades para as pessoas, pois com um curso completo como esse, os alunos têm mais oportunidades no mercado de trabalho, seja na conquista de um emprego ou ao se tornarem empreendedores. Para nós é muito gratificante poder trazer isso para nossa população”, comemora João.

Para Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, patrocinadora do Gastronomia do Amanhã, a iniciativa contribui para a geração de emprego e renda aos alunos em vulnerabilidade social.

“A Equatorial já patrocina o projeto há alguns anos e podemos acompanhar de perto o impacto que esse trabalho gera nas comunidades por onde passa. É um curso que proporciona autonomia, geração de renda e empoderamento aos participantes. Por isso, buscamos levar a inciativa para diversas regiões do estado. Acreditamos neste trabalho e temos certeza que muitas vidas serão transformadas”, destaca Michelle Miranda.

Serviço

Gastronomia do Amanhã – Curso gratuito para pessoas em vulnerabilidade social

Onde: Altamira

Quando: a partir de 20 de fevereiro

Inscrições gratuitas. Mais informações no perfil do projeto nas redes sociais (@gastronomiadoamanha).