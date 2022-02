Inscrições para intercâmbio nos Estados Unidos termina nesta quinta-feira 

Jovens que tenham interesse em participar de intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos têm até hoje (17) para se inscrever no Programa Jovens Embaixadores. A iniciativa é do Departamento de Estado Norte-Americano que oferece a alunos brasileiros regularmente matriculados no ensino médio.

Para participar, os estudantes precisam atender a alguns pré-requisitos, como bom desempenho acadêmico, conhecimento da língua inglesa, capacidade de liderança e espirito empreendedor. Também é avaliado pelo programa o desenvolvimento de habilidades para o bem-estar social, priorizando jovens de baixa renda, estudantes das redes públicas municipais ou estadual de ensino.

Os interessados em participar do programa devem ter idade mínima de 15 anos até o dia 28 de junho, o candidato também não pode completar 19 anos até 31 de julho.

Devido a pandemia de Covid-19 ainda estabelecer restrições para acesso a muitos países, caso não seja possível realizar o intercambio nos estados unidos em julho de 2022, os selecionados serão convidados a participar de um intercâmbio virtual, em um modelo interativo e inovador.

Para mais informações acesse: https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-embaixadores/

As inscrições podem ser feitas aqui.