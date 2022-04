Inscrições para isenção de taxa do Enem 2022 começam nesta segunda-feira

O prazo de pedido de isenção do valor cobrado para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2022 começam hoje e irão até o dia 15 de abril.

O ENEM, que é o principal meio de acesso de jovens e adultos a universidades particulares e públicas por todo o país, ocorrerá entre os dias 13 e 20 de novembro deste ano. A taxa que custou R$ 85,00 na última edição do exame poderá ser concedida a estudantes que estão cursando o último ano do ensino médio em escolas públicas, os que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas ou alunos que sejam bolsistas integrais em escolas particulares que tenham renda igual ou inferior a R$1.818 por pessoa.

O pedido de isenção da taxa, não garante a participação na próxima edição, para isso, é necessária a inscrição do aluno na data informada pelo cronograma oficial.

Os pedidos que devem ser feitos na página do participante, serão divulgados no dia 22 de abril. Os alunos que por algum motivo não participaram da edição de 2021 mesmo tendo a isenção garantida, e desejam participar do Enem desse ano, precisarão justificar por meios de documentos que comprovem o motivo da falta para obter nova isenção de taxa. Todos os documentos necessários estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial da União e deverão estar datados e assinados.

