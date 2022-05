Inscrições para o Concurso de Quadrilhas Juninas 2022 já começaram

No período de 17 de junho a 3 julho, irá acontecer o XVIII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, e o Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), abriu as inscrições para o concurso que devem ser realizadas até o dia 1 de junho.

Serão premiados até 80 grupos culturais, no valor de 6 mil reais cada, ligados as diversas expressões juninas, abrangendo as categorias de Boi-Bunbá, Boi de Máscaras, Pássaro Junino e Cordão de Pássaro e Bicho, Parafolclórico, Carimbó e Toada. Os editais já foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE).

Faixas etárias para a participação são:

– Quadrilhas Juninas e Misses Mirins com idade mínima de 7 anos completos e idade máxima de 14 anos completos até a data da inscrição.

– Quadrilhas Juninas e Misses Adultas com idade mínima de 14 anos completos até a data da inscrição.

– Misses Mix com idade mínima de 18 anos completos até a data da inscrição.

Para as inscrições serem realizadas, o candidato deverá possuir uma conta Gmail para poder acessar o formulário de inscrição e anexos. Cada quadrilha precisará criar um endereço eletrônico, no Gmail, com o nome da mesma para realizar sua inscrição.

Para as categorias coletivas:

– Quadrilhas Juninas Adultas distribuídas da seguinte forma: 50 vagas para Belém e 80 vagas para os demais municípios do estado.

– Quadrilhas Juninas Mirins distribuídas da seguinte forma: 15 vagas para Belém e 15 vagas para os demais municípios do estado.

Para categoria individual:

– Miss Caipira Mix (adulta), com 40 vagas disponíveis.

A Fundação Cultural do Pará (FCP) torna público o Edital N° 06/2022, referente ao Prêmio Folguedo Junino 2022, no âmbito do Arraial De Todos Os Santos 2022. O objetivo é de valorizar e dar visibilidade ás manifestações culturais tradicionais próprias do período junino.

As informações sobre os editais, podem ser solicitadas através dos e-mails: edital.quadrilha.fcp@gmail.com e edital.folguedo.fcp@gmail.com.

Editais completos:

Edital de Quadrilhas Juninas 2022, clique aqui

Inscrições:

Quadrilhas Juninas, clique aqui

Concurso Mix Mix, clique aqui



Edital Prêmio Folguedos Juninos 2022, clique aqui

Inscrições:

Pessoa Física, clique aqui

Pessoa Jurídica, clique aqui

Foto: Ricardo Amanajás / Ag. Pará