Inscrições para o curso superior do Forma Pará será até esta quinta-feira

As inscrições do processo seletivo para o preenchimento de 150 vagas de curso superior ofertados pelo Programa Forma Pará, será até as 23h59 desta quinta-feira(12), o programa é uma iniciativa do Governo do Estado desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, profissional e Tecnológica (Sectet).

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) cursos serão ofertados pelo Instituto Federal do Pará, em Moju, Santa Maria das Barreiras e em Breu Branco, cada um ofertara 50 vagas. AS VAGAS SÃO PARA Tecnologia em Agroecologia, Bacharelado em Agronomia e Engenharia de Pesca.

As vagas são destinadas aos concluintes do ensino médio ou equivalente, o valor da inscrição custa R$20 reais e pode ser paga até sexta-feira (13). A prova objetiva será no dia 29 de maio. Serão 25 questoes de múltipla escolha, sendo quatro regiões de cada uma das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química e Biologia. O resultado da seleção está previsto para o dia 24 de junho.

Foto: Reprodução cryptoid