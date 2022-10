Inscrições para o edital de Cessão de Obras de Autores Paraenses já estão abertas

A Fundação Cultural do Pará tornou público o processo seletivo regulado pelo edital N° 08/2022, referente a Cessão de obras de Autores Paraenses para bibliotecas vinculadas ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.

Interessados em participar, devem realizar suas inscrições exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento e envio dos formulários, documentos e materiais exigidos no edital para o e-mail livrosdeautoresparaenses@gmail.com. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até às 23h59 do dia 13 de outubro de 2023.

O edital tem o objetivo de ampliar o acervo utilizado nos espaços de leitura e promover a valorização da literatura e da história paraense. Além disso, o instrumento busca também garantir o livre acesso à leitura e à informação.

Para mais informações, basta ligar para (91) 3202-4302 ou pelo e-mail: livrosdeautoresparaenses@gmail.com.

Acesse o edital completo.

Foto: David Passinho / Divulgação