Inscrições para o Programa Semear são prorrogadas

A Fundação Cultural do Pará, prorrogou as inscrições da nova edição do Programa Semear. A portaria da prorrogação determina como novo prazo o dia 6 de janeiro, os interessados podem se inscrever por meio do Sistema de Gestão de Projetos Culturais do Programa (SGP Semear), disponível no site da FCP.

Durante a inscrição, o proponente deve preencher os formulários eletrônicos disponibilizados no SGP Semear e anexar toda a documentação especificada no edital. O novo o cronograma do edital está disponível para ser consultado. Para mais informações, entre em contato com a secretaria executiva do Programa Semear pelo e-mail semear@fcp.pa.gov.br ou pelo telefone (91) 3202.4382/ 4383.

Veja o edital completo.

Veja a portaria sobre a prorrogação e o novo cronograma.

Foto Reprodução: nfe.io