Inscrições para o Prosel 2023 encerra nesta quinta-feira (24)

Encerra nesta quinta-feira (24), o prazo de inscrições para o Processo Seletivo 2023 da Universidade do Estado do Pará (Uepa). As inscrições devem ser realizadas pelo site do Prosel, e a divulgação da confirmação de inscrição ocorrerá no dia 02 de dezembro.

As vagas ofertadas são destinadas aos candidatos que já finalizaram o ensino médio ou estão concluindo a última série do ensino médio ou equivalente, referente ao período letivo de 2022, que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, realizado nos dias 13 e 20 de novembro.

Serão ofertados pela Uepa, mais de 3.500 vagas para os cursos de graduação nos campi localizados na capital e no Interior. 20% das vagas serão destinadas para os candidatos que, no ato da inscrição, se declarem negros ou indígenas, e que cursaram ou estão concluindo integralmente o ensino médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), em instituições públicas de ensino.

A Uepa aprovou a adoção de cotas étnico-raciais para o ingresso nos cursos de graduação em dezembro de 2021, por meio da Resolução n° 3.766, do Conselho Universitário (Consun). Desde 2016, a Universidade já aplicava cotas sociais no Processo Seletivo. A instituição tem como missão produzir, difundir conhecimentos e formar profissionais étnicos, com responsabilidade social, para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

O valor da taxa de inscrição é R$ 60,00 e poderá ser paga até sexta-feira (25). Faça sua inscrição aqui.

Foto: Nailana Thiely /Arquivo Ascom Uepa