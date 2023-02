Inscrições para o Sisu terminam nesta sexta-feira

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) referentes ao primeiro semestre de 2023 terminam nesta sexta-feira (24). Os interessados devem se inscrever pelo site até as 23h59, horário de Brasília. É possível escolher até duas opções de curso.

Podem participar todos os estudantes que fizeram a edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtiveram nota maior que zero na prova de redação e não declararam estar na condição de treineiro ao se inscrever para a prova.

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com as informações de login e senha dos serviços digitais do governo federal, mediante uma conta no gov.br. Quem não possui cadastro na página deve criar sua conta aqui.

O Sisu reúne, em um sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação (MEC), vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, sendo a maioria ofertada por instituições federais (universidades e institutos).

O sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Enem. Até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos, eles são selecionados por ordem de maior classificação.

Edição: Valéria Aguiar

Fonte: Agência Brasil/Foto: UNB