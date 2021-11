Inscrições para o vestibular da UEPA começa hoje

Hoje(4) inicia as inscrições para o Processo Seletivo ( Prosel) 2022 da Universidade do Estado do Pará (UEPA). As inscrições devem ser realizadas até o dia 25 de novembro, pelo site da UEPA. A taxa é de R$ 60,00 reais e deve ser paga até o dia seguinte após o prazo final de inscrição.

Para quem já concluiu ou está cursando o ensino médio em escolas ou instituição públicas do estado do Pará, terá insensao na taxa de inscrição, assim como pessoas Hipossuficiência Econômica, Servidores da Uepa e seus dependentes e Pessoas com Deficiência (PcD) também podem solicitar a isenção da taxa até o dia 15, por meio do site.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve fazer as provas do exame Nacional do ensino médio (ENEM) 2021, o que vai acontecer nos dias 21 e 28 de novembro. Para quem pretende se candidatar no curso de licenciatura plena em música deve também fazer o exame habilitatório além da prova do Enem. Os candidatos devem se preparar pois terá prova teórica de caráter presencial em Belém, Santarém e Bragança além de prova prática sem necessidade de ser presencial.

A UEPA oferta 3752 vagas, distribuídas entre vagas para cotistas (VC) e vagas para não cotistas (VNC). 2140 são destinadas ao interior do Estado e as demais 1568 para Belém.

Site para realizar inscrição: www.uepa.br

Foto: PCT Guamá