Inscrições para oficinas no Curro Velho e Casa da Linguagem estão abertas

Nesta terça-feira (25), o Núcleo Curro Velho e Casa da Linguagem abre as inscrições para as oficinas de novembro. As inscrições devem ser feitas presencialmente e segue até o dia 5 de novembro.

Serão ofertados 51 cursos presenciais e 2 virtuais nas linguagens de música, artes visuais, cênicas, animação, audiovisual e verbal. As oficinas estão previstas para acontecer no período de 7 a 28 de novembro.

Alunos de escola pública e infocentro não pagam mediante apresentação de comprovante de matrícula ou carteirinha da escola no ato da inscrição. Para universitários, alunos de escolas particulares e demais pessoas será cobrada uma taxa de R$20,00 paga, em dinheiro, no ato de inscrição.

Saiba mais sobre os cursos ofertados, neste link.

Foto: Diogo Vianna – Ascom FCP