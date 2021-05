Inscrições para Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Reserva de Contratação Temporária da prefeitura de Cruzeiro do Sul começam dia 10 de maio

O PREFEITO e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZEIRO DO SUL, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a abertura das inscrições para o Concurso Público que, de acordo com o previsto na Lei Orgânica do Município e de acordo com o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal de 1988; e ainda cumprindo as determinações do Decreto Estadual nº 8.748/2021 e Decreto Municipal nº 258/2021, que dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da cidade Cruzeiro do Sul, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da doença covid-19, causada pelo coronavírus sars-cov-2, em vigor, que estão abertas as inscrições para Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Reserva, de Contratação Temporária (PSSCR), zona urbana e zona rural, objetivando o provimento de pessoal nos seguintes cargos: QUADRO I – ÁREA URBANA) a) Assistente Educacional para Educação Infantil, Ensino Fundamental I, II e EJA I; b) Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para a Educação Infantil, Ensino Fundamental, II e EJA I; c) Intérprete de Libras para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, EJA I; d) Professor de Libras. QUADRO II: ÁREA RURAL: 1) Assistente Educacional para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I, II, EJA I e EJA II; 2) Professor de Atendimento Educacional Especial para atuar na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, e EJA I e II; 3) Intérprete de Libras para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, EJA I e II; 4) Professor de Libras; 5) Intérprete de braile; 6) Professor da Educação Infantil; 7) Professor de Educação Infantil; 8) Professor do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). QUADRO III: ÁREA URBANA E RURAL: Nutricionista. O Certame será regido de acordo com as disposições prevista no Edital divulgado no site da Prefeitura e em conformidade com a Legislação Municipal vigente. Este PSSCR será, exclusivamente, realizado por uma ÙNICA etapa, com inscrição on-line, baseada na pontuação do Currículo Vitae. O cargo, a quantidade de vagas, a jornada de trabalho semanal, o vencimento mensal, o critério e processo de seleção e divulgação do resultado, pontuação para o processo seletivo, vagas para deficientes, validade do concurso, nomeação, documentação para posse e disposição finais, estão estabelecidos no Edital Nº 001/2021. As inscrições serão gratuitas e terão início no dia 10/05/2021 e serão realizadas no site: www.cruzeirodosul.ac.gov.br, até às 23h59 do dia 16/05/21. Para inscrever-se o candidato deverá preencher adequadamente o formulário disponível on-line; fornecer em formato PDF, arquivo único, com documento de identificação e fornecer em formato PDF, arquivo único, a comprovação de cada atividade informada no formulário on-line de acordo com o modelo específico de currículo vitae disponível no formulário de inscrição.

O link para inscrição estará disponível neste local no dia 10/05/2021*

Fonte: Ecos da Notícia