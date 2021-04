Inscrições para Programa de Estágio encerram nesta quarta-feira, 14

Terminam nesta quarta-feira (14) as inscrições para o processo seletivo do Programa de Estágio do Grupo Equatorial Energia. As 80 vagas disponibilizadas serão distribuídas entre oito Estados: Pará, Maranhão, Piauí e Alagoas, destinadas às Distribuidoras. Bahia, Minas Gerais, Tocantins e Brasília, ofertadas para o segmento de transmissão de energia do Grupo.

As vagas são para atuar em diversas áreas como, por exemplo: Recursos Humanos, Jurídico, Engenharia, Meio Ambiente, Endomarketing, Contabilidade, Relacionamento com o Cliente, Tecnologia da Informação e Telecom, Faturamento, Suprimentos, Logística, entre outras.

Além de estar com o curso em andamento, os candidatos às vagas de estágio precisam preencher outros pré-requisitos como ter conhecimento no Pacote Office, disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas semanais além de morar na cidade da vaga, ou ter mobilidade para o deslocamento diário até o local do estágio. O processo seletivo será realizado de forma inovadora por meio de sistema de Inteligência Artificial e etapas virtuais, incluindo avaliações, dinâmicas e entrevistas.

A superintendente de Desenvolvimento de Gente e Gestão, Ana Carolina Reis, comenta que o programa de estágio do Grupo foi a porta aberta para o seu crescimento como profissional. “Comecei como estagiária e após um ano de desenvolvimento fui contratada para assumir novos desafios. Desde então, aprendi e cresci junto com o Grupo, passando por cargos importantes como executiva, gerente e atualmente como superintendente”, destaca Ana Carolina.

“O programa é uma grande oportunidade pra quem sonha em começar sua carreira em uma grande empresa. Assim como eu e diversos colaboradores que começaram como estagiários, nos orgulhamos muito e afirmamos que vale à pena participar”, finaliza.

Inscrição e benefícios do estágio

Os interessados podem realizar inscrição por meio do link: https://equatorialestagio.across.jobs/ até o dia 14 de abril. É através desta plataforma que também será realizado o processo seletivo que inclui as seguintes etapas:

· inscrição e testes online (até 14 de abril);

· avaliações e game online (16 a 25 de abril);

· dinâmicas de grupo (3 a 14 de maio) e

· entrevistas finais (10 a 21 de maio).

O início do estágio está previsto para junho deste ano. Além bolsa de estágio, os selecionados poderão receber benefícios como auxílio transporte, auxílio refeição e estacionamento. Somado a isso, outra novidade são as ações estruturadas para o desenvolvimento dos selecionados, envolvendo treinamentos técnicos e comportamentais que serão oferecidos durante o estágio, afim de potencializar o conhecimento e complementar a formação acadêmica.

Fonte: Equatorial Pará