Inscrições para vagas de emprego no Hospital de Tailândia encerram nesta quinta (24)￼

O Hospital Geral de Tailândia (HGT), no sudeste paraense, realiza processo seletivo para preenchimento de vagas nas funções de auxiliar administrativo e técnico em segurança do trabalho. As inscrições encerram nesta quinta-feira (24).

De acordo com o HGT, para a vaga de auxiliar administrativo é necessário ter curso de informática básica, experiência com atendimento ao público e conhecimento de atividades do Departamento Pessoal.

Já para a vaga de segurança do trabalho é necessário curso técnico profissionalizante, além de formações complementares, como segurança do trabalho na área hospitalar.

Os interessados devem enviar currículos atualizados para o e-mail bancodetalentos.hgt@indsh.org.br. É preciso especificar no assunto da mensagem as informações: ‘Candidato’ mais a vaga pretendida.

Fonte: Blog Zé Dudu