Inspeção constata irregularidades no preparo da alimentação fornecida aos presos em Santarém

Durante uma inspeção feita na manhã da última segunda-feira (16), nas instalações da empresa que presta serviço para o complexo penitenciário de Cucurunã, em Santarém, no oeste do Pará, foi constatada a falta de higiene no espaço destinado à manipulação e o acondicionamento irregular de alimentos servidos aos presos, além do descumprimento dos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

A inspeção foi feita pela Vigilância Sanitária e pelo juiz da Vara de Execução Penal, Flávio Lauande acompanhada por dirigentes da OAB/Santarém.

A fiscalização ocorreu após uma série de denúncias de presos feitas à Justiça sobre as péssimas condições da comida servida naquela casa penal e o desrespeito aos protocolos de biossegurança contra a Covid que expunha riscos aos apenados.

Todos os fatos denunciados e constatados durante a inspeção feita no complexo penitenciário serão descritos em um relatório com pedidos de providências junto ao gestor responsável pela administração do Sistema Penal.

Toda inspeção foi registrada em fotos e vídeos, que serão juntados ao relatório final que será encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária(SEAP).

