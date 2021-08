INSS muda cadastro, e ator José de Abreu fica sem aposentadoria

O ator José de Abreu está em uma batalha para regularizar sua situação no INSS. Ele está aposentado desde junho de 2011 e recebia regularmente sua aposentadoria até que, no final de 2019, houve uma mudança. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O artista, de 75 anos, acionou a Justiça Federal do Rio. Na ação, ele alega que “sem qualquer solicitação ou motivação”, a conta para depósito do benefício foi alterada de uma agência no Rio para uma em Nova Iguaçu.

Apesar da abertura de procedimentos administrativos, o problema de José não foi solucionado. Por causa da mudança da conta bancária, a aposentadoria passou a ser estornada pelo INSS. O ator teve que recorrer ao Judiciário em maio deste ano.

Em documentos anexados ao processo, consta que ele deixou de receber os valores entre novembro de 2019 a março de 2021, sem contar o 13º salário.

– Após haver insistência do ator tanto no banco quanto no INSS, um servidor do INSS informou-lhe de que, se quisesse receber, bem poderia entrar na Justiça. Vale ressaltar que o ator buscou por diversas vezes o INSS e, simultaneamente, o banco para tratar da questão – explicou o escritório de advocacia que representa o ator.

Em uma petição recente, a defesa de José de Abreu informou que os depósitos voltaram a ser feitos na conta correta, mas ainda resta o estorno do que não foi recebido.

Fonte: Pleno News