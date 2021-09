Instagram: ‘Amigos Próximos’ do Stories poderá ser alterado a cada postagem

O Instagram anunciou nesta quarta-feira (29) que a aba “Amigos Próximos” do Stories passará a se chamar “Pessoas Selecionadas” e poderá ser alterada a cada postagem. Por ora, a mudança acontecerá apenas no Brasil, que, segundo a rede social é uma das comunidades mais engajadas da plataforma.

O Stories é um dos principais recursos do Instagram e permite que os usuários compartilhem momentos do dia a dia de maneira rápida. Após 24 horas de duração, os conteúdos compartilhados na ferramenta desaparecem.

E, dentro do Stories, a aba “Amigos Próximos” se trata de um grupo de pessoas que acessam um conteúdo mais íntimo, a ferramenta fez bastante sucesso por facilitar o compartilhamento de um momento com uma lista de pessoas pré-defina pelo usuário, ou seja, permite que só as pessoas escolhidas vejam os posts.

De acordo com o Instagram, o novo nome da ferramenta será um teste permitindo que a lista seja modificada a cada postagem. Ou seja, você pode criar uma nova lista para cada Stories que vai publicar, facilitando ainda mais a vida dos usuários.

Caso você não altere a lista enquanto posta os Stories, ela seguirá igual.

Veja como alterar a lista de ‘Amigos Próximos’ ou ‘Pessoas Selecionadas’

1. Abra seu perfil no Instagram e tire uma foto ou vídeo no Stories normalmente;

2. Em seguida, clique em “Pessoas Selecionadas”;

3. Agora, basta escolher qual perfil você deseja excluir da lista e clicar em “Remover”. Caso você deseje se desfazer por completo da lista de “Melhores Amigos”, toque em “Remover tudo”; se quiser adicionar alguém, toque no “+” no canto do topo da tela.

