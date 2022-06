Instagram anuncia novos recursos aguardados por criadores

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, foi ao Twitter para anunciar uma série de novos recursos que serão disponibilizados em breve na plataforma. Entre as novidades, estão alguns recursos muito aguardados pelos criadores de conteúdo da plataforma.

Entre os novos recursos anunciados, estão vídeos com 90 segundos e a possibilidade de inserir áudios externos no Reels e figurinhas interativas. Porém, o mais importante é a possibilidade de fixação de posts no feed.

Reels serão potencializados

Entre os novos recursos do Instagram estão as figurinhas interativas, que chegam como um upgrade das figurinhas tradicionais, que já podem ser usadas no Reels. Agora será possível usá-las em postagens com quiz, enquetes, barra de emoji, use a sua e outras ferramentas populares.

Porém, dois novos recursos importantes estão no Reels, que agora poderá receber áudios importados. Isso significa que os usuários poderão gravar sons externos e inseri-los como trilha sonora dos vídeos, com a condição de que não infrinjam direitos autorais.

Fonte: Olhar Digital