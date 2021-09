Instagram anuncia primeira edição da Creator Week no Brasil

Nesta terça-feira (14), o Instagram anunciou a abertura das inscrições para a primeira edição da Creator Week no Brasil. Com a participação de 40 influenciadores com conhecimento na plataforma, o evento será virtual e tem como objetivo informar e inspirar novos criadores de conteúdo através da troca dicas e aprendizados sobre as melhores práticas para construir uma carreira de sucesso na rede social e no Facebook.

A conferência acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro a partir das 17h. As inscrições são gratuitas, abertas a todos com mais de 16 anos que possuem uma conta no Instagram. O processo pode ser realizado até o último dia da Creator Week no site oficial.

Dados necessários para o cadastro no sistemaFonte: Reprodução/Tadeu Mattos

Troca de experiências

A programação completa ainda não foi revelada, mas a troca de vivências será dividida em 20 sessões, e o evento também terá a presença de celebridades e atrações especiais. Além disso, membros da equipe do Instagram e do Facebook explicarão temas como o funcionamento do algoritmo das plataformas, ferramentas para monetização, o bem-estar para quem cria conteúdo no ambiente digital e como a diversidade e a inclusão são essenciais.

“Trazer a Creator Week para o Brasil faz parte dos nossos esforços para apoiar criadores locais a encontrarem a melhor forma de construir suas carreiras por meio do Instagram”, concluiu Gonzalo Arauz, diretor de parcerias do Instagram para a América Latina.

Fontes

Instagram / TecMundo