Instagram exibe anúncios de ‘robô do Pix’ e acha que está tudo bem

O Instagram está permitindo que golpistas utilizem o serviço de anúncios da plataforma para divulgarem o golpe do robô do Pix, também chamada de urubu do Pix. Um leitor do Tecnoblog nos enviou a resposta que recebeu após denunciar um desses anúncios. Para o Instagram, não houve violação das políticas do site.

O caso do leitor não é o único. Eu também vi uma quantidade considerável de golpes nas últimas semanas, o suficiente para encher uma mão, talvez mais. Porém, eu não recebi as respostas após denunciá-los. Fora isso, o Instagram parece estar liberando qualquer post pago nos últimos tempos.

Golpe do robô do Pix foi denunciado há meses, mas continua efetivo

Nos negócios e no marketing, existe aquela frase: se estão vendendo, é porque tem gente comprando. Logo, se ainda há criminosos investindo no golpe, é porque há vítimas caindo. Seja com o nome urubu do Pix ou batizando com algo “mais profissional” — incluindo “investimentos” no nome da conta.

Com os anúncios na rede social, os criminosos divulgam as tabelas de “investimento” e prometem o retorno imediato do lucro referente ao valor transferindo pelo Pix. Por exemplo, R$ 50 gera R$ 500 de retorno. Alguns ainda prometem um Pix de teste, claro, em um valor mais baixo do que a tabela “oficial” e com “lucro” menor — em uma conta, era prometido R$ 300 de retorno após transferir R$ 80 para testar a veracidade do “investimento”.

A imagem do anúncio pode até não violar as políticas do Instagram. Contudo, atrás da foto de uma tabela e promessa de lucros altos e rápidos, está um criminoso cometendo estelionato, crime tipificado no Art. 171 do Código Penal.

Em resposta ao Tecnoblog, um porta-voz da Meta respondeu o seguinte sobre os anúncios de urubu do Pix: “Contamos com vários sistemas que nos ajudam a detectar e remover atividades suspeitas dentro da plataforma. Nossos esforços nesse sentido são contínuos. Também incentivamos as pessoas a denunciarem conteúdos e anúncios que considerarem suspeitos”.

O porta-voz também enviou as políticas de anúncios da empresa e medidas contra fraudes. No texto, é informado que os anúncios passam por análises antes de irem ao ar. Perguntamos por que esses casos de robôs do Pix, fraudes claras, passam pela análise e não são eliminados após denúncias. Não tivemos resposta.

O leitor do site ainda comentou que pouco depois de receber a notificação de que a denúncia não foi deferida, recebeu mais um anúncio de urubu do Pix no Instagram.

