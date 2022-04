Instagram lança conjunto de melhorias para as DMs; confira as novidades

Nesta quinta-feira (31), o Instagram lançou um conjunto de recursos para mensagens diretas, como uma forma de deixar a caixa de entrada mais aprimorada e prática. Desde 2021, a plataforma está trazendo mudanças no sistema de direct messages (DMs) e aproximando ao Messenger.

Inclusive, muitas das novidades são derivadas do Threads, um aplicativo de mensagens complementar de 2021, que não teve continuidade. Na época, a justificativa dada pelos desenvolvedores foi de que levariam os recursos exclusivos para o Instagram.

Confira as novidades para as mensagens diretas do Instagram:

Músicas nas DMs

Através de uma integração com o Apple Music, Amazon Music e em breve, Spotify, a rede social permitirá compartilhar uma prévia de 30 segundos de músicas nos bate-papos, basta pesquisar pelas faixas e cortar um trecho para inserir no conteúdo.

Responda em qualquer lugar

Agora, você pode ver e responder as DMs enquanto navega pelo feed, sem precisar interromper a visualização de posts ou ter que ir até a caixa de mensagens.

Compartilhamento mais rápido

Toque e segure o botão de compartilhamento para enviar o post para os quatro contatos mais frequentes da sua lista. Tem também a opção de selecionar quem receberá o conteúdo, como um atalho.

Visibilidade no Status

Logo na parte superior do app, você poderá ver quem está disponível para conversar, bem parecido com o Messenger. É possível também marcar para não aparecer por ali, se a vontade for se manter oculto.

Mensagens silenciosas

Se você não quiser notificar o destinatário de uma mensagem, então pode mandar mensagens para a caixa de entrada sem que o celular vibre ou faça sons: adicione o comando @silencioso para enviar conteúdos discretos.

Enquetes

As enquetes estão também nas mensagens! Você pode usar como um adesivo para perguntar o que quiser.

Como testar as novidades do Instagram?

Para ter acesso aos recursos anunciados é preciso que o usuário atualize o app para a experiência integrada do Instagram com o Messenger. No caso de quem preferiu manter as caixas de entrada separadas, só será possível ter acesso ao compartilhamento de música, novos temas de bate-papo e envio rápido. As alterações já começaram a ser disponibilizadas para todos os usuários globalmente, basta atualizar o aplicativo para a versão mais recente no Android e no iOS.

Fonte: Olhar Digital