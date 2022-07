Instagram nega atualização que mostraria visitantes no perfil

Nos últimos dias, uma possível atualização do Instagram que mostraria quem visitou seu perfil deu o que falar nas redes sociais. Muitos internautas expressaram insatisfação com a possível mudança. Entretanto, a empresa emitiu uma nota, nesta segunda-feira (4), desmentindo os rumores e frisando tratar-se de meros boatos.

– Informamos que os rumores do Instagram mostrar as pessoas que visitaram os perfil na aba “Atividade” não são verdadeiros – esclareceu o porta-voz da Meta, empresa responsável pela rede social.

A notícia falsa começou a se espalhar em razão de uma imagem compartilhada no Twitter que mostrava as visitais aos perfis na tela de notificações do Instagram. Contudo, a foto era editada, não uma alteração que estava sendo planejada pela rede social.

Logo o tema gerou assunto nas redes sociais, e os internautas relembraram os tempos do Orkut, que possuía um recurso semelhante. Confira abaixo algumas das postagens feitas pelos usuários do Twitter sobre o tema:

Postagens do Twitter / Foto: Reprodução / Twitter

Fonte: Pleno News