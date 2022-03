Instagram permite adicionar moderadores durante as lives; veja como

O Instagram tem uma novidade para os internautas! Nas lives, os criadores podem adicionar moderadores durante suas transmissões. A nova ferramenta terá capacidade de denunciar comentários, remover espectadores da transmissão e ainda desativar comentários para uma pessoa em específico.

A rede sociaal atualizou o recurso e agora, os influenciadores digitais podem atribuir um moderador tocando nos três pontos na barra de comentários durante uma live. Depois disso, eles podem escolher um moderador em uma lista de contas sugeridas e também usar a barra de pesquisa para procurar uma conta específica.

O recurso ‘Live’ existe desde 2016 e só agora o Instagram começou a oferecer suporte aos moderadores para suas transmissões, algo muito necessário em outras plataformas de transmissão ao vivo, como Twitch e YouTube, em que os comentários podem sair do controle rapidamente.

Enquanto o Facebook oferece aos usuários a capacidade de adicionar ferramentas aos seus streams, como para remover trolls. Além disso, conforme o Instagram tenta chamar mais a atenção dos criadores de conteúdo para as lives com a monetização das transmissões, a disponibilidade de moderadores de bate-papo podem tornar a experiência de streaming mais agradável para os usuários.

