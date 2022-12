Instagram supera WhatsApp como app mais acessado no Brasil

A mais recente edição da pesquisa da Panorama Mobile Time/Opinion Box relatou que o Instagram conseguiu superar o WhatsApp como aplicativo mais popular no Brasil. Isso quer dizer que a média de tempo na qual o brasileiro passa na plataforma de fotos é maior do que na rede de mensagens. Ambas da Meta.

Conforme as informações da pesquisa, 35% dos usuários de smartphones no país usam mais o Instagram. Isso é um aumento interessante, pois o tira da vice-liderança, quando estava com 27% e o coloca no topo. Para efeito de comparação, o WhatsApp está atualmente com 30%.

Contudo, no ranking de aplicativos que são mais abertos durante o dia, a plataforma de imagens se mantém no segundo lugar, com 19%. Já a ferramenta de bate-papo lidera com 54%.

Essas informações fazem sentido, já que o WhatsApp é focado em mensagens, que podem chegar várias vezes ao dia. O Instagram tem um foco maior no entretenimento e na ideia de “passatempo”.

Um dos fatores que pode indicar esse sucesso é o Reels. Os vídeos curtos, feitos para disputar com o TikTok, se tornaram febre no Brasil. Há milhares de produções dos mais distintos temas sendo postados diariamente, algo que acaba prendendo a atenção do usuário.

Dessa forma, o celular da pessoa acaba ficando conectado à plataforma por mais tempo ao longo do dia.

Público feminino é o mais ativo no Instagram

Ainda segundo a pesquisa da Panorama Mobile Time/Opinion Box, as mulheres e os jovens são os principais usuários do app.

41% das entrevistadas apontam o Instagram como a plataforma que mais passam tempo no dia a dia. Em contraste, os homens contam com 27%. Já para as pessoas entre 16 e 29 anos, o aplicativo de fotos lidera o ranking no quesito tempo de uso. 45% dos entrevistados dessa faixa etária afirmam essa preferência, enquanto o número cai para 35% entre aqueles de 30 a 49 anos. Por fim, o público a partir dos 50 anos conta apenas com 21% desse total.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 21 de novembro de 2022 com 2.039 brasileiros.

Com o aumento das investidas para superar o TikTok, essa notícia acaba sendo bem animadora para a Meta. O Instagram está conseguindo fazer com que o Reels se torne cada vez mais popular. No entanto, essas e outras novidades estão fazendo com que o Instagram esteja mudando e não há muito o que você possa fazer.

Fonte: IG/Foto: Bruno Ignacio