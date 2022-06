Instagram testa IA para verificação de idade dos usuários

O Instagram é uma rede social permitida para pessoas com mais de 13 anos, mas não é novidade para ninguém que algumas crianças tentam criar um perfil na plataforma antes de atingir a idade mínima.

Para evitar esse tipo de situação, o Instagram está testando um novo serviço de inteligência artificial (IA) que poderá ler o rosto dos usuários a fim de estimar a idade real das pessoas. Além deste modo de verificação, a rede social também adicionará uma espécie de verificação social.

Neste segundo modo, o Instagram vai entrar em contato com três dos seus seguidores na rede social para perguntar sobre a sua idade real. Os usuários contatados deverão ter mais de 18 anos e terão três dias para responder aos questionamentos.

Os novos métodos de verificação de idade do Instagram fazem parte de uma preocupação da plataforma que surgiu em 2019. Antes disso, a rede social nem mesmo perguntava a data de nascimento dos usuários no momento da criação de um perfil.

Atualmente, a plataforma pede uma verificação de idade no momento em que usuários tentam alterar a data de nascimento. Este tipo de verificação funciona através de fotos dos documentos de identificação.

A inteligência artificial usada pelo Instagram

A tecnologia de IA utilizada pelo Instagram é da empresa Yoti e já foi aprovada pelo governo do Reino Unido e alguns reguladores digitais da Alemanha. A empresa não sabe ao certo quais sinais são utilizados para apontar a idade dos usuários, mas o resultado é obtido a partir de uma combinação de fatores.

O serviço pode apresentar mais falhas em rostos femininos e em pessoas com a pele mais escura, além de também perder um pouco de precisão para menores de 24 anos. Se você quiser testar o serviço, basta clicar aqui. A Yoti informa que não salva dados dos usuários.

Apesar de parecer revolucionário, o serviço de IA que será utilizado pelo Instagram pode não ser perfeito, afinal, usuários menores podem pedir que pessoas mais velhas façam a parte de verificação de idade por IA.

Vale lembrar que este não é a única IA usada pelo Instagram, a plataforma usa, desde 2019, sistemas automatizados para buscar usuários menores de idade. As ferramentas procuram, por exemplo, por postagens de aniversário que não condizem com a idade revelada pelos usuários no momento da criação da conta.

Fonte: The Verge