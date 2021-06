Instagram testa recurso de publicação de posts pelo computador

O Instagram pode estar próximo de lançar a ferramenta que permitirá criar posts diretamente do navegador de um computador. Nesta quinta-feira (24), o consultor de redes sociais Matt Navarra revelou mais detalhes do teste da funcionalidade.

Conforme as imagens divulgadas pelo especialista, os usuários terão os mesmos recursos da versão mobile. Por exemplo, será possível selecionar as proporções, aplicar filtros e realizar outras edições através do navegador.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

m comunicado à Bloomberg, o Facebook confirmou que os testes da ferramenta realmente estão em andamento. Conforme a porta-voz Christine Pai, a rede social identificou que há vários usuários que acessam o Instagram pelo computador.

“Para melhorar essa experiência, agora estamos testando a capacidade de criar uma postagem no Instagram com o navegador para desktops”, disse a representante.

Embora não esteja disponível para todos, o recurso pode estar próximo do lançamento. Em uma das imagens, a mensagem “agora você pode criar e compartilhar posts diretamente do computador” é um forte indício que os testes estão na fase final.

Mensagem pode indicar que a ferramenta está próxima de ser implantada.Fonte: Matt Navarra/Reprodução

Novidade não tão recente

Em maio deste ano, o desenvolvedor italiano Alessandro Paluzzi revelou as primeiras imagens e detalhes da ferramenta para criar posts através de navegadores. Na época, a equipe do Instagram não se pronunciou sobre o assunto.

De toda forma, o novo recurso facilitará o fluxo de trabalho de profissionais de social media. Anteriormente, eles precisavam recorrer a plataformas de terceiros, como Hootsuite e mLabs, ou ao Creator Studio do Facebook para fazer publicações diretamente do PC.