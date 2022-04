Instagram testa recurso para fixar posts nos feed dos perfis

O Instagram está com várias atualizações neste ano, como poder fixar as seus stories favoritos logo no topo do seu perfil, sendo uma forma de salvá-los além da data de validade. Agora, a rede social – em breve – poderá disponibilizar que você faça o mesmo com as postagens, parecido com o TikTok.

Recentemente, o Instagram começou a testar esse recurso que permite aos usuários destacar as postagens que desejam acima de sua grade de fotos. Ou seja, se você estiver entre as pessoas selecionadas nessa fase do teste, pode acessar a novidade.

Para usar a ferramenta é só tocar no ícone de três pontos, que fica na parte superior de um post e selecionar a nova opção “fixar no seu perfil”. De acordo com o Instagram, estão “testando um novo recurso que permite que as pessoas apresentem postagens em seu perfil”.

A iniciativa é uma consideração do aplicativo em ter uma maneira de destacar as postagens regulares e foi notada pelo engenheiro Alessandro Paluzzi. Vale notar que já é algo comum em outras redes sociais, como o Twitter e TikTok, que permitem destacar postagens no topo do feed.

Não há dúvidas de que é um recurso útil para as pessoas que gostam de organizar suas postagens ou para criadores de conteúdo que precisam enfatizar uma publicidade e mostrar melhor o seu trabalho no Instagram.

Fonte: Olhar Digital