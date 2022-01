Instagram testa rolagem vertical de Stories semelhante ao TikTok

Em fevereiro do ano passado, o Instagram anunciou que estava desenvolvendo um novo formato de Stories com rolagem vertical, bem parecido com o modelo do TikTok. Só que até então, os detalhes eram desconhecidos. A novidade é que agora a rede social está testando o novo design com um grupo seleto de usuários.

De acordo com observações do consultor de mídia social Matt Navarra, alguns internautas na Turquia receberam uma atualização do Instagram que já disponibiliza a rolagem vertical para Stories. Por mais que os conteúdos ainda possam ser visualizadas tocando no lado esquerdo ou direito da tela, pular para o próximo perfil requer que a pessoa deslize para baixo.

Além disso, o jornalista de tecnologia, Thássius Veloso também recebeu a mesma atualização no Brasil, o que indica que o Instagram está lançando o novo design de rolagem vertical para mais países.

A rolagem vertical é uma mudança que provavelmente está sendo implementada para competir com o TikTok. Como resultado, o Instagram também vem tornando os Stories mais focados em vídeos do que qualquer tipo de conteúdo mais estático.

Vale lembrar que em dezembro de 2021, o Instagram colocou em teste um limite maior de tempo para vídeos nos Stories, passando de 15 segundos para 60 segundos. As pessoas já podem postar vídeos de até 1 minuto no Instagram Stories, só que antes precisavam ser conteúdos segmentados em quatro vídeos de 15 segundos cada um.

Ainda para este ano, a empresa quer incrementar a rede social com novas formas de classificar o feed e até uma opção para editar a grade do perfil da maneira como o usuário quiser. Porém, ainda não está claro quando – e se – esses recursos estarão disponíveis para todo mundo.

Fonte: Olhar Digital