Instalados três pontos gratuitos de carregamento para carros elétricos em Belém

A partir de janeiro de 2023, os motoristas que possuem carros elétricos em Belém (PA) poderão recarregá-los gratuitamente, de forma autônoma e intuitiva, em três pontos de grande movimentação da capital paraense. Isso porque, o Grupo Alubar, maior fabricante de cabos elétricos da América Latina, instalou carregadores para veículos elétricos no Boulevard Shopping, na Estação das Docas e no Shopping Grão-Pará.



Em cada ponto, foram instalados dois carregadores para veículos elétricos com plug tipo 2, que hoje representa mais de 90% dos modelos de carros vendidos no Brasil. O carregamento é muito intuitivo e há instruções para que o usuário saiba manusear o equipamento no local.

A iniciativa partiu do comprometimento da empresa com a redução do uso de combustíveis fósseis. A escolha de Belém se deu por ser a capital do Estado e onde está instalada a maior operação da empresa, localizada em Barcarena, há mais de 20 anos.



Maurício Gouvea, CEO da Alubar, destaca que o projeto não é a única iniciativa do grupo pensando em pautas ambientais e que espera bons resultados da instalação dos pontos de carregamentos. “Na Alubar, temos ações ambientais internas e que cumprem com os requisitos e legislações ambientais para que os nossos processos industriais não causem danos ao meio ambiente. Com este projeto, queremos contribuir com a comunidade, a fim disponibilizar mais pontos de carregamento de carros elétricos, visto que a infraestrutura para os usuários desses veículos ainda é incipiente na cidade”, explicou.



A Alubar é uma multinacional brasileira, líder na América Latina na fabricação de cabos elétricos de alumínio e a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano. A empresa não está voltada especificamente para o mercado de carros elétricos, mas, por ser essencial à transmissão de energia no Brasil, incentiva boas práticas ambientais relacionadas a energia. “Nosso produto conduz a energia que os carros elétricos utilizam para se movimentar nas ruas. Queremos contribuir ambientalmente com a redução de CO2”, destacou o CEO da empresa.

SOBRE A ALUBAR

O Grupo Alubar é uma indústria de transformação que oferece soluções em cabos elétricos, vergalhões e ligas de alumínio. A empresa é a maior fabricante de cabos elétricos da América Latina e a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano. Há 25 anos no mercado, a Alubar surgiu em Barcarena, no Pará, polo industrial que sedia a maior planta produtiva da companhia. Atualmente, o Grupo Alubar também possui unidades em São Paulo, Rio Grande do Sul, além de fábricas e escritórios comerciais nos Estados Unidos e Canadá.



Imagem: Divulgação