Instituições acatam recomendação do MPF para que terreno seja retirado do abandono

A Superintendência do Patrimônio da União – SPU e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma de Santarém, no oeste do Pará, retiraram, ontem, sexta-feira, 31/03/23, outdoors que estavam ilegalmente instalados em um terreno da União no município. A medida foi tomada em atendimento à recomendação do Ministério Público Federal (MPF).



O anúncio de que a recomendação seria cumprida foi feito pela SPU e pela Semma na última quarta-feira, em reunião entre representantes das instituições ocorrida na sede do MPF em Santarém.



Os órgãos também decidiram que vão atuar para evitar que volte a ocorrer a instalação ilegal de outdoors e a utilização da área para descarte irregular de lixo e para queimadas. As pessoas que forem flagradas cometendo essas irregularidades serão multadas.

ENTENDA O CASO

O terreno, que é da União, fica no bairro Interventoria, entre as avenidas Turiano Meira, Curuá-Una, Haroldo Veloso e Castelo Branco. O local foi tomado por mato e virou foco de queimadas e de descarte de lixo, e estava sendo utilizado irregularmente para a instalação de outdoors, entre outras ilegalidades.



Em janeiro deste ano, o MPF enviou recomendação para a SPU e para a Semma para que fossem tomadas providências para tirar a área do estado de abandono em que se encontrava

.

Imagem: SPU