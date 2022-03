Instituições discuem estratégias e planejamento do Programa ‘Territórios Sustentáveis’

O alinhamento estratégico e o planejamento para a implantação do Programa ‘Territórios Sustentáveis’ (TS) na região Oeste do Pará foi pauta de reunião no Centro Regional de Governo em Santarém, na tarde de ontem, sábado, 12. O projeto está entre as principais ações do Governo do Pará para reduzir as taxas de desmatamento ilegal no Estado.

Na ocasião, estiveram presentes o Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Giovanni Queiroz; representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas); Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater); Instituto de Terras do Estado do Pará (Iterpa), além das prefeituras de Santarém, Mojuí dos Campos, Belterra, Curuá, Alenquer, Monte Alegre, Prainha e Almeirim.

O Programa Territórios Sustentáveis, foi apresentado pelo titular da Sedap e é um dos pilares do Plano Estadual Amazônia Agora, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente do Pará, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável no campo, por meio de ações integradas.

“Trata-se de uma ação inovadora e é uma vontade do governador atender o setor produtivo rural. Queremos expandir esse programa para esse polo paraense, levando em conta a importância para os municípios e as vantagens empreendedoras e de inclusão social e econômica a serem proporcionados aos trabalhadores da Agricultura Familiar”, contou o secretário da Sedap, Giovanni Queiroz.

A principal característica do TS é integrar objetivos da política pública ambiental do estado, direcionados para a efetivação e consolidação do desenvolvimento sustentável no Pará. O ‘Territórios Sustentáveis’ une o combate ao desmatamento com o plano de desenvolvimento, de conservação, restauração florestal e o plano de desenvolvimento.

“Vemos este momento com grande expectativa, pois precisamos muito desse incentivo para alavancar o desenvolvimento do nosso município, apoiando os produtores rurais”, disse o secretário de Agricultura e Pesca de Santarém, Bruno Costa.

O programa objetiva ainda levar ao campo, diretamente a produtores rurais, ações para beneficiar aumento de produtividade, como fomento, insumo, mecanização, sementes, adubos, apoio técnico.

Imagem: Ascom Prefeitura de Santarém