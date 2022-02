Instituições se unem para apoiar a doação de sangue em Belém

A Fundação Hemopa está realizando campanhas internas e externas junto com instituições privadas e públicas de mobilização á doação de sangue, nesta quinta-feira (17). O objetivo é reforçar o estoque do hemocentro e garantir o atendimento transfusional da rede hospitalar paraense.

As campanhas internas serão realizadas na sede do hemocentro, no bairro Batista Campos, com os voluntários do Sistema Integrado de Educação Profissional do Pará (Siepa) e com Escola de Samba Império de Samba Quem São Eles. A campanha externa será com voluntários da Marinha do Brasil.

Serão 30 voluntários da Siepa, a partir das 9h, por meio do projeto” Caravana Solidária”, do Hemopa, que disponibiliza transporte para pequenos grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho.

A agremiação “Quem São Eles” vai apresentar um grupo de ritmistas até a sede do Hemopa para atrair voluntários dos arredores da Instituição para doação voluntária de sangue. Ação está prevista para acontecer as 10h. Os ritmistas também irão passar pelos corredores de onde acontecerá a ação, para convocar os servidores á coleta de sangue.

Sobre a campanha externa, ela será promovida com apoio de voluntários da Marinha, por meio da Unidade Médica Integrada da Marinha do Brasil (UMI), localizada na rodovia Arthur Bernardes, bairro Pratinha. A campanha será realizada nos dias 17 e 18 de fevereiro das 9h ás 16.

Seja um doador

A doação de sangue é simples e não causa nenhum prejuízo ao organismo. Para doar é necessário seguir critérios básicos:

– Estar muito bem de saúde.

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem levar um responsável legal para autorizar a doação voluntária);

– Pesar mais de 50kg;

– Apresentar um documento de identificação oficial com foto, podendo ser RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Passaporte. Carteiras de meia passagem e xerox de documento não são aceitas.

Para quem teve Covid-19, precisa esperar 10 dias após a cura para doar sangue. Mas atenção, a contagem começa a partir da recuperação completa da doença. Mesmo quem esteve assintomático e testou positivo para a Covid-19, deve esperar os 10 dias para voltar aos Hemocentros.

E para quem teve contato com pessoas com o novo coronavírus, deve esperar 7 dias após o último contato. Não apresentando nenhum sintoma, pode fazer a doação.

É importante lembrar também para quem recebeu a vacina contra a Covid-19 deve esperar 7 dias. E quem se vacinou contra gripe, 48h.

Mais informações: 3110 – 6500/0800 280 8118.

Foto: Reprodução / Internet – sinopsyseditora