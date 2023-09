Instituto Alcoa aprova mais de R$ 1,8 milhão no Programa de Apoio a Projetos Locais 2023

O Programa de Apoio a Projetos Locais é uma das iniciativas do Instituto Alcoa que contribui com o desenvolvimento dos territórios onde a Alcoa está presente. Realizado anualmente, o edital recebe inscrições de projetos desenvolvidos por organizações da sociedade civil e/ou do poder público nas frentes prioritárias do IA: educação (com foco no Ensino Fundamental), geração de trabalho e renda e empreendedorismo.

Os projetos aprovados no Edital 2023 têm o potencial de beneficiar cerca de 5 mil pessoas nos municípios de Juruti/PA, Poços de Caldas/MG e São Luís/MA. A novidade no edital deste ano está na formação em monitoramento e avaliação de resultados, que será oferecida às organizações pelo Ficas – organização parceria do Instituto Alcoa na realização do Programa de Apoio a Projetos Locais.

“Trabalhamos para catalisar mudanças nos territórios por meio do investimento em projetos de Educação e de Geração de Trabalho e Renda, construindo relações de confiança e gerando parcerias com organizações da sociedade civil e com as comunidades dos territórios em que atuamos. Entendemos que o real impacto só acontecerá com uma atuação conjunta, colaborativa e participativa – premissas que norteiam a concepção do Programa de Apoio a Projetos Locais” explica Monica Espadaro, Diretora Executiva de Operações do Instituto Alcoa.

Projetos Selecionados

Juruti

⦁ Ampliação de salas de aula, Associação de Pais e Mestres da EMEF Maria da Saúde Pinheiro Cunha

⦁ Coopera Juruti: Fortalecimento da Agricultura Familiar de Juruti, Cooperativa da Agricultura Familiar de Juruti

⦁ Fortalecendo o Protagonismo das Mulheres Produtoras Rurais da Comunidade de Cruzeiro, Instituto Vitória Régia

⦁ Avançando para um Pescado Sustentável e Inclusivo em Juruti- Fase II, Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente

Poços de Caldas

⦁ Programa “De Volta ao Ciclo”, Associação dos Catadores e Separadores de Materiais Recicláveis de Poços de Caldas

⦁ Cinema sem fronteiras, Associação Instituto Beneti

⦁ Leitura e Imaginação: para além dos muros da instituição, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas

⦁ Cidadão do Amanhã – formar para transformar, Fundação Gota de Leite de Assistência à Criança

São Luís

⦁ Ler é viver, Sociedade de Amigos das Bibliotecas do Maranhão

⦁ Nave Empreende, Organização em prol da Natureza, Arte, Vida e Educação

⦁ Ela na Obra, Associação Ela na Obra

INCLUSÃO E DIVERSIDADE

O Programa de Apoio a Projetos Locais também incentiva o desenvolvimento de iniciativas que estimulem a inclusão de mulheres, grupos étnico-raciais, pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIAP+ nos territórios.

Em Poços de Caldas, o projeto “Leitura e Imaginação: para além dos muros da instituição”, da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas será impulsionador de jovens com deficiência física.

Em Juruti, o projeto Fortalecendo o Protagonismo das Mulheres Produtoras Rurais da Comunidade de Cruzeiro, do Instituto Vitoria Regia, irá fornecer autonomia e protagonismo para mulheres empreendedoras, estimulando a inclusão e reconhecimento das mulheres como protagonistas de suas conquistas. Assim como em São Luís, o projeto da Associação Ela na Obra, também tem por objetivo reconhecer a autonomia da mulher na área da construção civil através de formações.

SOBRE O INSTITUTO

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA) – a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Imagens: Divulgação