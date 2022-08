Instituto Alcoa lança segunda edição da Campanha “Educador de Valor”

O Instituto Alcoa lançou, no dia 9 de agosto passado, a campanha “Educador de Valor”, uma iniciativa que visa promover uma ampla mobilização em seus territórios de atuação para a valorização dos(as) educadores(as), profissionais essenciais envolvidos na missão de transformar realidades a partir da garantia de uma educação de qualidade e com equidade.

Há mais de 30 anos, a educação é uma das principais frentes de ação do Instituto Alcoa, que acredita ser esse um dos fatores centrais para o desenvolvimento do país e a diminuição das desigualdades, aprofundadas diante das consequências da pandemia de Covid-19.



“Considerando as dimensões continentais do Brasil e as particularidades de cada região, a educação é uma das pautas mais desafiadoras. Investir na qualidade e equidade de acesso do ensino que o país oferece às nossas crianças e jovens é urgente, e isso passa pela valorização dos educadores e das educadoras que, todos os dias, se dedicam à profissão de ensinar. Devemos celebrar, diariamente, a contribuição desses profissionais na formação dos estudantes”, destaca Tatiana Bizzi, diretora executiva do Instituto Alcoa.



Por entender e reconhecer que os(as) educadores(as) têm impacto direto em uma aprendizagem significativa e no desenvolvimento de toda uma sociedade, a campanha envolve uma série de iniciativas, dando visibilidade à atuação de educadores(as) e disseminando ideias, sugestões e oportunidades de ações para que todos e todas possam valorizar os(as) educadores(as) a partir da sua realidade cotidianamente.



A proposta é realizar um amplo processo de reconhecimento público dos(as) educadores(as) nas três regiões específicas onde o Instituto Alcoa atua ou que fazem parte das áreas de influência da Alcoa: 1. Juruti (PA): Juruti, Óbidos e Santarém; 2. Poços de Caldas (MG): Andradas, Caldas, Divinolândia/SP e Poços de Caldas; e 3. São Luís (MA): São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar.

COMO PARTICIPAR

A campanha conta com três etapas. Na primeira etapa, que vai até 24 de agosto, todas as pessoas interessadas poderão indicar educadores(as) que estejam em atividade no ano de 2022 e atuem em escolas públicas (municipal e/ou estadual) na etapa de Ensino Fundamental I ou II (1º ao 9º ano). É importante destacar que a campanha considera educador(a) os(as) professores(as), assim como os membros da equipe gestora (diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores etc.).



As indicações deverão ser feitas por meio de formulário online disponível no site da campanha: www.educadordevalor.com.br. Os(as) cinco educadores(as) de cada território com o maior número de indicações estarão aptos(as) para a próxima etapa, que será a de “Reconhecimento público”.



Na segunda etapa – que será realizada de 20 de setembro a 4 de outubro -, serão divulgadas no site da campanha as histórias sobre as jornadas de vida dos(as) 15 educadores(as) indicados(as) e todos(as) poderão escolher um(a) educador(a) que gostaria de reconhecer e valorizar do seu território. Assim, os(as) nove educadores(as) mais votados(as) no “Reconhecimento público” serão, então, valorizados(as) pela campanha.



Como parte do reconhecimento, os(as) educadores(as) irão receber um “kit conhecimento”, composto por: tablet, brindes do Instituto Alcoa e Alcoa localidade, divulgação de suas histórias nos veículos de comunicação do Instituto Alcoa e participação em uma atividade online sobre a temática de valorização de educadores(as), o “Evento de Reconhecimento”. O encontro, aberto e gratuito, será realizado no final de outubro e contará com a participação de especialistas na temática de Educação.



Ao longo de toda a campanha, o Instituto Alcoa irá divulgar nos seus veículos de comunicação – como o perfil no Facebook e Instagram, site e comunicados digitais – diversos materiais a respeito do tema de Educação. Além disso, todos que participarem da iniciativa receberão um selo digital “Parceiro(a) da Educação – eu valorizo quem educa!” e acesso a um kit com materiais digitais sobre o assunto.

FIQUE POR DENTRO

Todos os materiais a respeito da campanha, inclusive o kit de comunicação para mobilizar as localidades para a iniciativa, podem ser acessados no site: www.educadordevalor.com.br.

Sobre o Instituto Alcoa – Fundado em 1990 no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



Imagem: Ascom/Alcooa