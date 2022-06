Instituto Alcoa promove a segunda edição do Festival da Cultura Empreendedora

Impacto social, diversidade e a potência das comunidades empreendedoras serão discutidos na segunda edição do Festival da Cultura Empreendedora, promovido pelo Instituto Alcoa no período de 22 a 24 de junho. Ao longo dos três dias, a programação contará com oficinas, painéis, rodas de conversas, feiras de exposição, além de atividades culturais de diferentes regiões do Brasil.

O evento reunirá especialistas, colaboradores Alcoa, membros dos Conselhos Consultivos de Relações Comunitárias, organizações sociais, empreendedores das regiões do Pará, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo e todos(as) os(as) interessados(as) em dialogar sobre cultura empreendedora e a importância de fortalecer a diversidade em projetos de geração de renda, assim como encontrar caminhos para toda a sociedade apoiar essas iniciativas em prol de um país mais igualitário.

A edição de 2022 será híbrida. As atividades dos dias 22 e 24 serão presenciais, nos territórios de atuação do Instituto Alcoa. No dia 23 as atividades são de forma online, gratuitas e abertas para todos os interessados no tema.

“Toda a comunidade pode impulsionar o empreendedorismo local e fortalecer esse campo. Existem ótimas iniciativas acontecendo nos territórios onde a Alcoa atua e, por isso, acreditamos que trazer essas experiências e trajetórias pode ser uma forma de incentivar que mais pessoas possam seguir o caminho de uma vida empreendedora, aproveitando seus talentos e trocando conhecimento com quem já passou por isso”, comenta Tatiana Bizzi, diretora-executiva do Instituto Alcoa.

Juntamente com Educação, Geração de Trabalho e Renda é uma das frentes prioritárias da atuação do Instituto Alcoa, que há 32 anos atua em parceria com atores locais para promover o desenvolvimento e tornar as regiões de Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, mais inclusivas e menos desiguais.

Nesse sentido, a cultura empreendedora se coloca como tema fundamental. Apoiamos ações de qualificação profissional, inclusão produtiva e incentivo ao empreendedorismo para o acesso a trabalho e renda, principalmente a partir do nosso Programa de Apoio a Projetos. Em 2021, investimos mais de 1,9 milhão de reais em 16 projetos comunitários.

Entre outras iniciativas, realizamos ações no nosso Programa de Voluntariado com foco na formação profissional de jovens para o mundo do trabalho e apoiamos grupos produtivos comunitários.

PROGRAMAÇÃO

No dia 23, o Festival será 100% online, aberto e gratuito, com quatro atividades programadas. O painel de abertura, por exemplo, terá como tema ‘Empreender é transformar realidades: valorização das diversidades em iniciativas de geração de trabalho e renda’, e contará com três convidadas para discutir a importância e os benefícios de considerar as diversidades em iniciativas de geração de trabalho e renda.

Em seguida, três empreendedoras compõem a roda de conversa que trará dicas para que todos e todas possam participar e fortalecer o empreendedorismo local. Completam a programação do dia 23 um Banco de Práticas no qual empreendedores irão compartilhar suas experiências, e a atividade cultural, que terá a participação de colaboradores Alcoa com músicas, danças e outras atrações.

Já os dias 22 e 24 contarão com atividades presenciais e online nas localidades. No dia 22 em Juruti (PA), no dia 24 em Poços de Caldas (MG) e São Luís (MA). Nos territórios, serão realizadas palestras, rodas de conversa, oficinas, feiras de exposição de empreendedores e outras atividades.

COMO PARTICIPAR?

A programação completa e detalhada, bem como a lista de todos os convidados e convidadas, pode ser acessada na página do Festival (www.festculturaempreendedora.com.br).

Para as atividades do dia 23/06 não é preciso fazer inscrição prévia. Basta escolher aquela que gostaria de participar e clicar no botão “assista” no horário determinado para se conectar pela ferramenta Microsoft Teams. Nos demais dias é necessário conferir previamente as informações específicas de cada território (horário, local, se a programação é aberta) e a forma de participação.

No site, é possível também conferir diversos materiais, como reportagens, podcasts e pesquisas a respeito da temática, assim como baixar um kit de comunicação do evento, que pode ser compartilhado nas redes sociais.

INSTITUTO ALCOA

Fundado em 1990 no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Imagem: Ascom/Alcoa