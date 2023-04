Instituto Carlos Gomes realiza programação em alusão ao Dia Mundial do Jazz

Nesta segunda-feira (24), o Instituto Carlos Gomes inicia a Semana de Jazz em Belém. Será uma semana de programação com oficinas e concertos gratuitos, com professores do instituto e artistas convidados.

O evento é dedicado ao jazz e faz alusão ao Dia Mundial do Jazz, comemorado no próximo dia 30 de abril.

Na tarde de hoje (24) o evento abre para o público assistir a mesa redonda ‘Vivências e Perspectivas do Jazz na Amazônia”, com a participação do professor Robenare Marques (mediador), doutor Leonardo Coelho, e convidados.

Na quarta-feira (26) será ministrada a oficina “Prática de Jazz Ensemble” e na quinta-feira (27), que contará com a coordenação dos professores Robenare Marques e érico Veríssimo (trompete).

As vagas para as oficinas são voltadas para professores, alunos do IECG e comunidade externa. Interessados devem fazer a inscrição via formulário on-line, por meio do link.

Confira a programação completa

Dia 24 de Abril

17h30 – Mesa Redonda “Vivências e Perspectivas do Jazz na Amazônia”

Palestrantes: Robenare Marques (Mediador), Dr. Leonardo Coelho, Vereador Fernando Carneiro, Prof. Dr. Ivan Risafi, Prof. Me. Felipe Siqueira

Local: Sala Ettore Bosio

19h – Jam Session Professores do IECG e Convidados

Local: Sala Ettore Bosio

Dia 25 de abril

18h – Concerto – Emufpa Jazz Band

Local: Sala Ettore Bosio

Dia 26 de abril

14h-17h – Oficina Prática de Jazz Ensemble

Prof. Me. Robenare Marques e Prof. Me. Érico Veríssimo

Local: Sala Ettore Bosio

18h – Vinicius Ribeiro Quarteto

“Tributo a Charlie Parker, Paul Desmond e John Coltrane”

Local: Sala Ettore Bosio

Dia 27 de abril

14h-16h – Oficina Prática de Jazz Ensemble

Prof. Me. Robenare Marques e Prof. Me. Érico Veríssimo

Local: Sala Ettore Bosio

17h – Jazz ao Ar Livre -Alunos da Oficina Prática de Jazz Ensemble

Local: Jardim do IECG-

Dia 28 de Abril

18h – Quinteto Saxaçaí (Quinteto De Saxofones Da Amazônia Jazz Band)

Local: Sala Ettore Bosio

Foto Ilustração