Instituto Confúcio da Uepa celebra Dia da China com programação gratuita

No próximo sábado (23), a partir das 9h30, o Instituto Confúcio da Universidade do Estado do Pará (Uepa) realizará o Dia da China. O evento celebrará dois momentos importantes: o nascimento do pensador Confúcio, que dá nome ao instituto, e os sete anos de existência da instituição na Uepa.

A programação será gratuito e aberto ao público em geral, é uma oportunidade de conhecer a rica cultura chinesa. O evento será realizado no ginásio do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), na Travessa Perebebuí, nº 2623, no bairro do Marco, em Belém.

O evento inclui uma cerimônia de abertura, e apresentações de artes marciais. Estudantes vão expor em estandes o tema “Conheça a China e Suas Diversas Facetas”. Na ocasião o público terá a oportunidade de receber a aplicação das técnicas de ventosaterapia e auriculoterapia, além de saborear a culinária do país asiático e presenciar performances de dança e música chinesas.

Instituto

O Instituto Confúcio da Uepa é fruto de um convênio entre a universidade e a Shandong Normal University (SDNU), da China, e foi instituído em Belém no ano de 2016. É oferecido o ensino da língua e caligrafia chinesas de forma gratuita, com o objetivo de difundir a língua e a cultura, e estimular o fortalecimento do intercâmbio cultural e acadêmico entre o Brasil e a China. O instituto também oferece aulas de Tai Chi Chuan, oficinas sobre medicina chinesa, palestras sobre cinema, cultura e literatura do país asiático.

Foto Arquivo: Nailana Thiely / Ascom Uep