Instituto Confúcio na Uepa abre inscrições gratuita para novas turmas de Mandarim

O Instituto Confúcio da Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu vagas para o curso de Mandarim, as inscrições começaram nesta quarta-feira (02) e seguem até o dia 3 de agosto. São 70 vagas para alunos, docentes e servidores da Uepa e 20 vagas para a comunidade externa.

Para participar o candidatado deve solicitar a inscrição para as aulas do Instituto Confúcio na Uepa 2023.2 por meio de formulário eletrônico, e depois enviar por e-mail para o endereço institutoconfucio.uepa@gmail.com. Após o e-mail de confirmação de matrícula com o aceite da secretaria é que o candidato poderá considerar a vaga garantida.

Serão ofertadas quatro turmas de nível 1, sendo três nos dias de segunda a quarta, nos horários de 9h às 10h30, 10h30 às 12h e de 14h às 15h30, e uma nas terças e quintas, de 14h às 15h30.

Documentos necessários para a inscrição

RG (frente e verso – digitalizado)

Foto 3×4 (digitalizada)

Se for aluno da Uepa, comprovante de matrícula (digitalizado)

Se for servidor da Uepa, comprovante de vínculo (digitalizado)

Cronograma

Inscrição: 02 e 03/08/2023 (das 8h do dia 02/08 até às 17h do dia 03/08)

Prazo de resposta do IC por e-mail: até o dia 10/08 (somente por e-mail)

Início das aulas: 16/08/23 (para turmas de segunda e quarta) e 17/08/23 (para turmas de terça e quinta)

Para mais informações, entre em contato com a secretaria do Instituto Confúcio via e-mail institutoconfucio.uepa@gmail.com.

Foto: Nailana Thiely (Arquivo Ascom Uepa)