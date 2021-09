Instituto de Gestão Previdenciária (Igeprev) registra aumento na concessão de benefícios

O Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev) registrou um aumento de 27% na concessão de benefícios a servidores e dependentes no segundo quadrimestre de 2021, em comparação com o período anterior. Pelo demonstrativo do balanço foram concedidas 1.212 pensões e aposentadorias entre os meses de maio a agosto, contra 952 de janeiro a abril.

O crescimento se deve aos investimentos feitos pela atual gestão do Instituto, segundo informou o presidente Giussepp Mendes. “Investimos no aperfeiçoamento dos procedimentos garantindo ao setor de Cadastro, Habilitação e Concessão de Benefícios mais agilidade nas análises dos processos. Para isso, criamos um manual para nortear o trabalho dos servidores, diminuindo as chances de erros.”

A definição de procedimentos contidos em manuais para a análise dos processos também é uma forma de fortalecer a transparência pública, uma vez que as concessões passam a seguir criteriosamente as bases legais. Com isso, o Igeprev se credencia a obter certificação institucional junto ao programa Pro-Gestão, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, voltado para a melhoria dos regimes próprios de Previdência Social.

Pela primeira vez o Instituto alcançou índices suficientes para alcançar o nível 2 no processo de certificação. “Este ano já concedemos 24% mais benefícios que em 2020, que foi um ano excelente, contudo, o mais importante é continuar mantendo a eficiência dos serviços seguindo as regras da boa gestão pública,” ressaltou Giussepp Mendes.

O Igeprev também criou manuais de processos e fluxos para nortear os procedimentos dos setores de Tecnologia da Informação, Investimento e Diretoria de Previdência. Para acessá-los, basta entrar no site do Igeprev www.igeprev.pa.gov.br.

Por Cácia Medeiros (IGEPREV)

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro