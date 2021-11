Instituto de Previdência do Município apresenta novas ferramentas tecnológicas

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) vai contar com duas novas ferramentas tecnológicas, para auxiliar na gestão dos serviços prestados pelo órgão municipal. As novidades foram apresentadas durante reunião realizada, nesta quinta-feira, 4, na sede da instituição, com a presença da presidente do Instituto, Edna D’Araújo, de diretores e coordenadores do órgão, da equipe do Núcleo de Tecnologia da Informação do IPMB (NUTI) e de um representante da Agenda Assessoria, empresa de tecnologia do segmento previdenciário responsável pelo desenvolvimento do aplicativo.

Uma das ferramentas é o Aplicativo Gestor, que poderá ser usado por diretores e coordenadores do Instituto, via telefone celular, para ter acesso a diversas informações do órgão municipal responsável pela concessão dos benefícios previdenciários de aposentadoria aos servidores públicos municipais de Belém e de pensão por morte aos seus dependentes.

“Eles poderão fazer consultas ao andamento de processos de aposentadoria e pensão por morte no órgão municipal, por exemplo. Pelo App, os gestores do IPMB poderão também verificar a quantidade de benefícios previdenciários implantados por mês/ano, consultar a folha de pagamentos dos aposentados e pensionistas e obter informações sobre compensação previdenciária, sobre valores arrecadados resultantes das contribuições previdenciárias, dados de investimentos (meta atuarial, rentabilidade, patrimônio), entre outros dados”, explica o consultor técnico da Agenda Assessoria, Braini Dariberg.

Em funcionamento atualmente em 16 órgãos gestores do Regime Próprio de Previdência Social localizados em 11 Estados brasileiros, a ferramenta tecnológica ainda passará por adequações para atender as necessidades do Instituto para que tenha início de utilização ainda este ano no Instituto.

Almoxarifado – A outra ferramenta é o Sistema Gestor de Almoxarifado, que objetiva receber solicitações de materiais de expediente e de uso permanente do Instituto. Denominada de Hermes (o mensageiro dos deuses, na Mitologia Grega), a ferramenta foi apresentada pelo desenvolvedor de softwares do IPMB, Marcos Amazonas.

Assim, a Seção de Almoxarifado passará a dispor de uma ferramenta para fazer a gestão da entrada e saída de produtos perecíveis e de limpeza, e de materiais permanentes e de expediente e, desta forma, atender com eficiência as demandas dos setores do órgão. Desenvolvida pela equipe do Núcleo de Tecnologia da Informação do IPMB (NUTI), a ferramenta está em fase de teste no Instituto.

“Nossa meta é finalizar a homologação (teste) até esta sexta-feira, dia 5, para que, na próxima segunda-feira, já entre em atividade”, detalha o diretor do NUTI, Dhony Vale.

A nova ferramenta poderá ser acessada por meio de uma rede local (Intranet) e futuramente via aplicativo de celular. Para a presidente do IPMB, Edna D’Araújo, as ferramentas tecnológicas fazem parte do ações que visam a modernização do Instituto.

“As inovações terão reflexos na qualidade dos atendimentos prestados aos servidores públicos da Prefeitura de Belém e aos segurados da previdência municipal”, ressalta a gestora.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém