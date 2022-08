Instituto Familiar de Marabá realiza 2° Pedal Lilás em comemoração aos 16 anos da Lei Maria da Penha

Em comemoração aos 16 anos da Lei Maria da Penha, o Instituto Familiar de Marabá (IFM), em parceria com o grupo Maravilhosas do Pedal, realizou o 2º Pedal Lilás com o objetivo de conscientizar sobre o combate á violência contra mulher. A ação ocorreu no dia 7 de agosto, no núcleo Cidade Nova, e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

A concentração do pedal, contou com discursos sobre a campanha Agosto Lilás de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Além de um aquecimento para a pedalada, com exercícios conduzidos por uma profissional da Semel, foram distribuídas frutas aos participantes.

Fundada a nove anos, o Instituto Familiar de Marabá, realiza pela segunda vez, tendo a parceria do grupo Maravilhosas do pedal, composto por cerca de 80 mulheres. As participantes marcaram X nas mãos, reafirmando o objetivo da campanha. Além disso, foi lembrado durante o percurso que a violência contra mulher não se dá de maneira física, mas sexual, psicológica, patrimonial, institucional e moral.

O 2º Pedal lilás encerrou com distribuição de lanche ás participantes e momentos de interação, com orientações sobre os tipos de violência contra a mulher, os órgãos que fazem parte da rede de proteção e como formas de denunciar.

Para denúncias:

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência – 180

Polícia Militar – 190

Disque Denúncia – (94) 3312-3350

Fotos: Paulo Sérgio