Instituto Histórico e Geográfico do Pará tem nova direção

A nova diretoria do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP) foi empossada na noite desta segunda-feira, 03, de forma virtual. O encontro reuniu diversos membros do instituto, como o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Como maior autoridade presente na cerimônia, foi o gestor municipal quem empossou os novos diretores.

“O Instituto Histórico e Geográfico do Pará nasce com o século XX, foi dirigido por muitos homens, contou com importantíssimas mulheres ao longo da sua história e agora conta com a inteligência, a criatividade científica e a sensibilidade social e uma certa ousadia da presidente Anaíza Vergolino. A nova diretoria é capaz de criar uma sinergia que tem transformado o nosso instituto”, parabenizou o prefeito de Belém.

Conforme foi definido na última assembleia do IHGP – realizada no mês de abril – assumiu a presidência do Instituto, Anaíza Vergolino e Silva. José Maia Bezerra Neto foi eleito vice-presidente; Robson Wander Costa Lopes foi nomeado primeiro secretário; e Helena Doris de Almeida Barbosa, segunda secretária.

Durante a cerimônia de posse, a presidente Anaíza Vergolino falou sobre os desafios que o Instituto enfrentou nos últimos anos e os esforços para mantê-lo funcionando mesmo em meio à pandemia. “O instituto não parou e fez uma extensa programação comemorando os 120 anos do IHGP de forma remota, trabalhando para difundir o saber, de forma que hoje ele consegue transitar entre o tradicional e a renovação”, destacou a nova presidente. Ela também falou sobre os desafios que estão por vir e se mostrou confiante e esperançosa para enfrentá-los.

Nesse contexto, o prefeito de Belém se colocou à disposição para ajudar o instituto no que for possível. “Na condição de prefeito, dedico o apoio possível ao fortalecimento do IHGP”, pontuou.

Na ocasião também foram empossados os diretores de cada setor do Instituto, os integrantes de cada comissão e ainda o conselho fiscal da instituição.

O Instituto Histórico e Geográfico do Pará é responsável por promover estudos, estimular o desenvolvimento e difundir conhecimento nas áreas de história e geografia.

Por: Juliana Brito

Fonte: Agência Belém