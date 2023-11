Instituto Vale divulga resultado de edital que premia artistas do Pará e do Maranhão

O Instituto Cultural Vale divulgou, anteontem, segunda-feira, 13 de novembro, o resultado do Edital Apoia no Pará e no Maranhão, iniciativa que reconhece artistas, detentores e grupos da cultura popular regional nos estados que abrigam dois dos quatro espaços culturais que integram o Instituto: a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás e o Centro Cultural Vale Maranhão. Cada uma das instituições destinará R$ 400 mil aos premiados pelo edital, realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

“O Instituto Cultural Vale tem o compromisso de promover a salvaguarda dos saberes e fazeres tradicionais, valorizando, premiando e reconhecendo seus detentores. O Edital Apoia reafirma isso. Entendemos a importância das culturas populares na Amazônia Legal e, por isso, juntamos esforços para que ela se mantenha viva”, explica Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale.

Ao todo, foram selecionados 40 projetos por estado, em diversas linguagens artísticas, como artes visuais, música, dança, festejos e celebrações. Os premiados receberão um valor de R$10 mil, cada. O processo de seleção foi executado por um comitê técnico composto por profissionais especialistas do Instituto Cultural Vale e por consultores externos locais e nacionais.

No Pará, foram 173 inscrições que refletiram a diversidade cultural do estado. “O Edital Apoia reconhece a trajetória de artistas, mestres e fazedores de cultura. A continuidade dessa iniciativa vai ao encontro da promoção do patrimônio cultural amazônico e integra um movimento de ações voltadas à valorização do território e sua identidade”, comenta Randy Rodrigues, diretor da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás.

Com 336 inscritos, o Centro Cultural Vale Maranhão selecionou projetos que valorizam expressões populares do estado. “Esse ano, fizemos o esforço de levar especialistas ao interior para ajudar os mestres e mestras no processo de inscrição. O resultado demonstra o quão importante é a democratização do acesso. Descobrimos detentores e expressões inimagináveis e conseguimos fazer com que recursos cheguem a locais pouco contemplados e de difícil acesso. É uma alegria celebrar esse resultado”, destaca o diretor do CCVM, Gabriel Gutierrez.

Os aprovados do Edital Apoia no Pará e no Maranhão foram:

No Pará:

Aline Helena dos Santos Ribeiro

Angoleiras Cabanas

Associação Junina Tradicional Trevo do Amor

Auto das Pastorinhas “Filhas do Oriente”

Batalha do Miriti

Capitoa D. Teté

Carimbó O popular

Companhia Bricbrac

CurtaCarajás

DJ Ras Margalho

Emi Kayapó

Everaldo Pereira Nascimento

Festival Parauapebas em Dança

Folia de Reis de Ourilândia do Norte

Grupo de Carimbó Raízes da Terra

Grupo Divino Espírito Santo

Grupo Malungo Centro de Capoeira Angola

Hayone

Jairon Gomes

Kleodon dos Santos Gonçalves

K-tinguellê

Mestra Bigica

Mestra Jesus

Mestre Arythanan

Mestre Bené

Mestre Catarino

Mestre Cizico – Memória Viva do Carimbó Paraense

Mestre Melentino

Mestre Robson

Mestre Sabá

Novo Mestre Ticó

Paula Fernanda Sacramento dos Anjos

Pirucaba Jazz

Raidol

Rayda Lima

Renan Santos do Rosário

Robson Jose da Silva Lima

Sociedade Beneficente de São Benedito

Taires Magno Pacheco

Trupe de Bubuia

NO MARANHÃO:

Anas Louceiras e Cerâmicas

Artesã Cestaria

Associação Cultural e Beneficente de Miolo de Bumba Meu Boi do MA

Associação Cultural e Beneficente Santa Luzia

Associação de Capoeira Vimarense

Barrabás – Casa do Coreiro do Maranhão

BMB 2 Unidos (Ponta da Mangueira)

BMB Capricho de União (Boi de Lourenço Pinto)

BMB de Rama Santa – Costa de Mão

BMB de Zabumba Mimo da Fazenda

BMB Rei da Vila Da Santa Helena

Boi Brilho da Sociedade

Bordado de Bumba meu Boi

Bordados e Caretas de Cazumba

Bumba Meu Boi Luxuoso de Sotaque de Zabumba

Bumba Meu Boi União do Povo

Careta de Cazumba

Carpintaria Naval

Caxeira e Coreira Mestra Roxa

Centro Cultural e Beneficente Proteção de Santo Antônio

Coletivo Nascente das Crioulas

Coletivo O Circo Tá na Rua

Confecção de imagens e Instrumentos Pajezinho

Escola de Samba Cadete do Samba

Folia de São Benedito

Guilherme Augusto de Ávila

Ivanilson Carlos dos Santos Muniz

Linguas de Boi Bordadas

Maria do Socorro Silva

Maria dos Santos Cantanhede

Nilza Moreira Viana

Pastor Natalino do Quilombo Damásio

Reisado Careta

Reisado Careta Povoado Laura

Sociedade Junina Folclórica e Cultural Bumba Boi Brilho da Noite de São João Batista

Tambor da Punga dos Homens

Tânia Lucia Soares Santos

Turma de Caixeiras União do Espirito Santo

Wander Cleison Araujo

Zima Baima Sousa

