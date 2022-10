Integrantes das bandas Psirico e Samba Trator trocam socos no palco

O público vaiou a briga.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma briga generalizada marcou um evento musical na Bahia. Integrantes das bandas Psirico e Samba Trator saíram no soco após um desentendimento em cima do palco. O público vaiou a briga.

O Samba da Feira acontecia no domingo (16) em Salvador (BA). No momento da troca de chutes e socos, alguns instrumentos que estavam no local foram utilizados como arma. Não há informações sobre feridos ou prejuízos materiais.

Procurados, ninguém dos dois grupos falou com a reportagem. Porém, à TV Bahia, o empresário da Samba Trator disse que tudo começou após uma tentativa de aperto de mão que teria sido negado com grosseria por um produtor da Psirico.

Ao mesmo programa, os organizadores do Samba da Feira se desculparam por meio de nota. “O Samba da Feira é um projeto cultural que trabalha para levar alegria e fortalecer esse gênero musical da nossa terra que é o samba para levar a paz e somente alegria aos nossos seguidores”, diz o comunicado.

Integrantes das bandas Psirico e Samba Trator trocam socos em cima do palco pic.twitter.com/AJOkvj5o5Z — BNews (@bnews_oficial) October 17, 2022

© Reprodução/ TV Bahia