Integrantes de quadrilha são presos na área do Ver-o-Peso, em Belém

Polícia diz que um dos suspeitos era conhecido por financiar o tráfico de drogas na área.

Três homens e uma mulher foram presos na área comercial de Belém, próximo ao Ver-o-Peso, na tarde de domingo (31). De acordo com a Polícia Militar os quatro integravam uma quadrilha que agia no centro comercial de Belém. Um dos suspeitos é conhecido por financiar o tráfico de drogas na área através de roubos e furtos.

Policiais do 2º Batalhão da PM analisaram imagens do circuito de monitoramento do Ciop e fizeram a identificação dos suspeitos.

O grupo foi preso após arrombar uma loja de peças na Avenida Portugal. Eles estavam em um veículo onde foram encontradas sete bombas de porão, dois relógios, um cordão de ouro e dois aparelhos celulares.

De acordo com a PM, os objetos foram furtados ou roubados pela quadrilha em ações registradas pelas câmeras do Ciop.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos junto com o material apreendido para a delegacia, onde passaram pelos procedimentos legais cabíveis.

