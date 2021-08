Intensificado o trabalho para redução de projetos em tramitação na Alepa

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO) da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou 23 proposições, na tarde de ontem, terça-feira, 24. São 17 propostas de utilidade pública, quatro de patrimônio cultural e dois de iniciativa das deputadas Dilvanda Faro e Michele Begot. A reunião ocorreu após a sessão deliberativa da Casa, informou a Alepa.



O projeto de Lei nº 125/2020 estabelece procedimento virtual de informações e acolhimento dos familiares de pessoas internadas com Covid-19 em hospitais públicos e privados. A autora é a deputada Michele Begot. A proposição nº 293/2019, da deputada Dilvanda Faro, inclui dispositivo na Lei nº 6.119/1998.



“Intensificamos os trabalhos da Comissão. Reconhecemos o trabalho de várias entidades que realizam serviços relevantes para a população do Pará. Tivemos a aprovação do projeto que fala sobre a produção, comercialização e o uso do agrotóxico que, é da deputada Dilvanda Faro. Vamos entrar, daqui alguns dias, com o Plano Plurianual – PPA e vamos priorizar o principal instrumento de planejamento das ações do governo do Estado. O PPA estabelece as medidas, gastos a serem seguidos pelo executivo durante os quatro anos”, disse o presidente da CFFO, deputado Igor Normando, presidente da CFFO.



O PPA tem como foco a definição das prioridades do governo, assim como o resultado dos serviços para a comunidade em geral. O PPA é para a o aumento dos serviços que atendem a população do Estado do Pará.

Deputado Igor Normando, presidente da CFFO

Imagem: Ozéas Santos (AID/Alepa)