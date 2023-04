Intensificados trabalhos nos bairros mais afetados pelas chuvas em Santarém

A última semana do mês de abril está apenas começando, porém os trabalhos para deixar Santarém cada dia mais limpa estão a todo vapor. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos – Semurb, intensificou os serviços de limpeza devido as ultimas chuvas que atingiram a área urbana.

“Nos últimos dias, observamos que as chuvas trouxeram para muitas pessoas a preocupação com relação a sujeira que a força da água carrega; entulhos, lixos domésticos que são colocados de forma irregular e até mesmo lama e areia, que acabam deixando muitas ruas intrafegáveis. Não poderíamos deixar do jeito que estava, por isso, por determinação do prefeito Nélio, estamos intensificando esses serviços de limpeza por toda cidade”, explicou o engenheiro Jean Murilo, secretário municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.

Equipes foram descentralizadas para os bairros mais afetados. Nesta segunda-feira (24/04), o Residencial Salvação recebe os serviços de roçagem e desobstrução de bueiros e canaletas.

As demais equipes de limpeza estão atuando na Avenida Plácido de Castro com a Travessa Frei Ambrósio, no bairro Caranazal, na Praça da Nova República e na Praça de Eventos da Av. Anysio Chaves, no bairro Aeroporto Velho.

A expectativa é que até o final do dia, outras praças e o Residencial Salvação estejam com os serviços de limpeza finalizados, para que então as equipes se desloquem a outros locais que, também, necessitam das ações de limpeza.

Imagens: Agência Santarém