Inter de Milão segue na cola do Milan após 2 a 1 suado contra Udinese

Com gols de Ivan Perisic e Lautaro Martínez, a Inter de Milão conseguiu uma vitória difícil por 2 a 1 sobre a Udinese neste domingo (1º), com a equipe de Simone Inzaghi diminuindo para apenas dois pontos a diferença na tabela para o Milan, líder do Campeonato Italiano.

A Inter começou bem, com o atacante croata Perisic marcando de cabeça aos 12 minutos e abrindo o placar. Depois que Edin Dzeko sofreu falta aos 39 minutos, Lautaro Martínez teve a oportunidade perfeita para ampliar cobrando pênalti, mas o gol aconteceu apenas no rebote, depois da cobrança beliscar a trave.

A Udinese não esmoreceu após o intervalo, e a pressão aumentou quando Ignacio Pussetto arrematou da pequena área para dar esperança à sua equipe faltando 18 minutos para o fim.A Inter sobreviveu a outros momentos de pressão no fim do jogo em Udine, mas se segurou para vencer e chegar a 75 pontos em 35 partidas disputadas, dois atrás do Milan após vitória sobre a Fiorentina neste domingo (1º). A Udinese permanece em 12º com 43 pontos.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reuters